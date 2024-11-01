edición general
Abascal saca el caballo en la campaña extremeña mientras el PP denuncia que Vox pone los carteles de su candidato sobre los de María Guardiola

Abascal saca el caballo en la campaña extremeña mientras el PP denuncia que Vox pone los carteles de su candidato sobre los de María Guardiola  

El líder de Vox ha vuelto a sacar el caballo, una estrategia que ya utilizó en 2018 en las elecciones autonómicas de Andalucía. A 12 días de las elecciones, Abascal ha optado por subir un vídeo a sus redes sociales cabalgando a lomos de un caballo por el Parque Natural de Cornalvo. En el vídeo, que está acompañado por música, se le ve subido a lomos del equino ataviado con una boina y una capa, pastoreando rebaños de merina negra en la dehesa extremeña.

2 1 0 K 38 Extremadura
MJDeLarra #2 MJDeLarra
Milana bonita...

Señoritooooo!
#1 MagnumClarsen
Ilusos son si creen que la bocsemia va a respetar algo.
