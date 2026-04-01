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Abascal llama presidente a Sánchez
Que hoy lo llame mierda pero también presidente nos confirma que, aunque la rabia y la frustración sigan ahí, el milagro de la aceptación se va abriendo paso.
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