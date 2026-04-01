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Abascal llama presidente a Sánchez

Abascal llama presidente a Sánchez

Que hoy lo llame mierda pero también presidente nos confirma que, aunque la rabia y la frustración sigan ahí, el milagro de la aceptación se va abriendo paso.

| etiquetas: santiago abascal , pedro sánchez , vox , psoe
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