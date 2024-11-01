Abascal, Ayuso, Feijoo…colegiales enamorados de ‘mataniños’ sionistas

De los 3 mencionados en el título, el primero nunca ha tenido problemas éticos para vivir del cuento, sin dar golpe y a costa del erario público. A la segunda no le causa ningún conflicto convivir con un presunto defraudador de Hacienda. Y del tercero te lo puedes imaginar todo. Si se iba de vacaciones con un narco al que toda Galicia conocía, y él no se coscaba ¿de qué se va a enterar el pobre? ¿De los 63 contratos adjudicados a dedo por la Xunta en 2024 a la empresa de su hermana? No seáis mal pensados que el hombre no da para más.