Abascal anuncia que Vox no apoyará una nueva prórroga del Estado de Alarma

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado este sábado que su formación no apoyará la prórroga del Estado de Alarma que pedirá en el Congreso el Gobierno. El dirigente de Vox ha rechazado dar el apoyo de sus 52 diputados a la prórroga que pedirá Sánchez el miércoles en el Congreso. "Volveremos a votar NO al 'estado de excepción encubierto' que Sánchez pretende eternizar, porque no se ha usado para la adquisición masiva de protección frente a la pandemia, sino para vulnerar nuestras libertades.