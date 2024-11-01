edición general
Abascal, Abogados Cristianos y los 'think tanks' de Trump: la internacional ultraderechista se confabula en Bruselas

El Parlamento Europeo acogerá el próximo 3 de febrero la nueva edición de la cumbre de la Red Política de Valores tras pasar por el Senado español, en la que se darán cita perfiles destacados de la alianza global que gana poder en parte del mundo y que se presenta como víctima de la censura

abascal , hazte oír , extrema derecha , ultracatólicos
3 comentarios
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Estamos condenados a repetir la historia. Cuando gobierne está gente, la democracia estará en peligro. Todos los derechos conquistados estarán sobre la mesa para discutirlos.
3 K 53
#2 tierramar *
EEUU está interveniendo, (como hace con todos los países que puede), para que en España gobierne la derecha: se están importando votos latinos de derecha. De hecho, Ayuso gano gracias al voto latino y la abstención de los madrileños, Fejoo, Mazon y Abascal, fomentan lo mismo .
En Alemania el primer ministro Merz es un lacayo de Trump, ex-CEO de Blackrock www.meneame.net/story/blackrock-quiere-ponerse-frente-gobierno-aleman-
tierramar
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Bueno, no pasa nada, muchas gente dice que lo mismo es esta gente que los que ya están gobernando.
0 K 14

