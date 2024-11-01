Abascal, Abogados Cristianos y los 'think tanks' de Trump: la internacional ultraderechista se confabula en Bruselas

El Parlamento Europeo acogerá el próximo 3 de febrero la nueva edición de la cumbre de la Red Política de Valores tras pasar por el Senado español, en la que se darán cita perfiles destacados de la alianza global que gana poder en parte del mundo y que se presenta como víctima de la censura
| etiquetas: abascal , hazte oír , extrema derecha , ultracatólicos
En Alemania el primer ministro Merz es un lacayo de Trump, ex-CEO de Blackrock www.meneame.net/story/blackrock-quiere-ponerse-frente-gobierno-aleman-