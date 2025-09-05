edición general
Aagesen advierte de que el riesgo de incendios sigue siendo "muy alto" pese al fin de los fuegos del verano

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha lanzado este viernes un mensaje de precaución al advertir que "la emergencia con respecto a los incendios forestales no ha pasado", y aunque el episodio de grandes fuegos ha concluido, sigue existiendo un riesgo "muy alto o extremo" en amplias zonas del país. En concreto el riesgo de incendios "muy alto o extremo" persiste en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Alicante, en áreas de montaña de Cantabria y en los sistemas Central e Ibérico...

