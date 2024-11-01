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A las barricadas
Vídeo de Cecilio G titulado "A las barricadas'
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#1
efectogamonal
Enga un pokito de musica wena perrakas, que ya es viernes
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#2
SerVicius
Un himno obrero. No lo perdamos nunca ya sea opera o flamenco, rock o blus. Nuestros abuelos lucharon con él para entregarnos un mundo mejor. Tomémoslo y hagamos lo propio.
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