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A las barricadas

A las barricadas  

Vídeo de Cecilio G titulado "A las barricadas'

| etiquetas: cecilio g , barricadas , revolución , libertad , pueblo obrero
12 2 0 K 151 actualidad
2 comentarios
12 2 0 K 151 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Enga un pokito de musica wena perrakas, que ya es viernes {0x1f525}
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SerVicius #2 SerVicius
Un himno obrero. No lo perdamos nunca ya sea opera o flamenco, rock o blus. Nuestros abuelos lucharon con él para entregarnos un mundo mejor. Tomémoslo y hagamos lo propio.
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menéame