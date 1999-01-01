·
5
meneos
111
clics
Los 9 mejores desodorantes para los testículos [ENG]
Cuando hace calor o estás en constante movimiento, inevitablemente tus testículos se calientan, sudan y se irritan. Ahí es donde entra en juego el desodorante para testículos.
desodorante
higiene
testículo
ocio
11 comentarios
#5
Asimismov
Yo con que los hombres se laven el cul0, ya no pido más.
Lo de los conojes me parece estupendo con el cul0 limpio.
3
K
67
#8
Milmariposas
#5
Sabias palabras, pequeño saltamontes.
0
K
15
#9
Doisneau
Yo uso este
1
K
24
#3
Jointhouse_Blues
No es nada recomendable echarse potingues en zonas íntimas, ni en hombres ni mujeres.
1
K
23
#10
neo1999
#3
Ya bastante poco recomendable es echarse desodorante en las axilas, donde se filtran disruptores endocrinos.
1
K
23
#11
Jointhouse_Blues
#10
Exactamente. De nuevo tenemos a la industria cosmética creando nuevas necesidades con soluciones a problemas ficticios.
0
K
12
#2
ansiet
Insecticida
1
K
22
#4
Seat127
Lo mejor en verano es llevar pareo: ligero, absorbente y transpirable.
Aunque tiene algún efecto secundario, como cascarse las nueces al cruzar las piernas
1
K
22
#7
Gry
#4
No cascas nada si te levantas las pelotas con la mano antes de cruzar las piernas para que queden por encima.
0
K
15
#6
bronco1890
Nada como unos buenos gayumbos de esparto para favorecer la circulación del aire y evitar la sudoración.
0
K
12
#1
MoñecoTeDrapo
¿Desodorante o antitraspirante?
0
K
11
