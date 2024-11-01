edición general
El 85% de la población seguirá teniendo cobertura móvil durante al menos 4 horas en caso de apagón

La norma afectará no solo a las operadoras que mantienen las redes de acceso de fibra y móvil, sino a las empresas que operan cables submarinos, satélites, redes CDN, centros de datos (CPD) y puntos de intercambio de tráfico (IPX), aunque quedan exentos aquellos con menos de medio millón de usuarios o de 50 millones de ingresos anuales. Para ello, cada operadora dividirá sus instalaciones en tres niveles de importancia, garantizando 24 horas de funcionamiento en las de primer nivel, 12 horas en las de nivel intermedio y 4 horas en el resto.

sorrillo #2 sorrillo *
Cuando se produjo el apagón mucha gente notó una caída inmediata de las comunicaciones móviles lo cual sospecho no fue por que no tuvieran baterías sino por que todos quisieron llamar a la vez. Yo me encontraba en una zona poco poblada y la cobertura se mantuvo durante horas, de hecho me moví por las afueras y tuve cobertura hasta bien entrada la tarde.

No creo que la solución pase tanto por las baterías, que tienen que estar, como por sobredimensionar la red para que puedan llamar todos a la…   » ver todo el comentario
1 K 22
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 es curioso, hace años, en find e año, tras las uvas, la gente llamaba a sus familiares para felicitarles el nuevo año, siempre había problemas para "conectar". ahora ya no pasa, no se si porque es más robusta la red, o porque nos hemos pasado al wwhatsapp y puede absorber más volumen sin problema. Posiblemente ambas.
0 K 11
jm22381 #9 jm22381
A los niveles de importancia de las antenas deberían añadir niveles en función del tipo de datos: por ej bloquear las apps de vídeos en streaming que son las que más consumen en volumen de datos y energía y darle prioridad a las llamadas, voIP y apps de mensajes.
0 K 18
alcama #8 alcama
Javier Ruiz : "Medida innecesaria porque un apagón es imposible"
0 K 5

