·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11391
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7468
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5428
clics
Así no se pone el lacito
7140
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6960
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
294
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
676
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
351
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
482
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
435
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
21
clics
800.000.000 € defraudados y pérdidas también millonarias tras detectarse una importación ilegal de bicicletas eléctricas chinas
Europa desmantela un fraude masivo de e-bikes chinas: 2.400 contenedores incautados en El Pireo y 800 millones defraudados en aranceles e IVA.
|
etiquetas
:
china
,
europa
,
fraude
,
bicicletas
,
eléctricas
,
800.000.000
2
1
0
K
24
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
koestler
Joder, es mucha pasta, les dará para pagar una campaña en Menéame para blanquear la dictadura y echar mierda sobre Europa, EEUU y demás demicracias?, yo creo que sí, pagarán bien? O cuenquetes de aloz ??
1
K
13
#3
ElBeaver
*
Estos fraudes chinos son buenos, que me los dijeron en MNM
0
K
7
#4
koestler
*
#3
Sí, los puestos de empleo que se han perdido y la competencia desleal hundiendo empresas es buena para Europa, eso la hace mas competitiva
800.000.000 millones y eso será la punta del Iceberg, así está esta página que da asco leerla.
0
K
6
#2
koestler
Lo que está claro es que en Europa y EEUU están un poco cansados de esto y van a acabar con estos tejemanejes de la dictadura en vias de desarrollo, ya!
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
800.000.000 millones y eso será la punta del Iceberg, así está esta página que da asco leerla.