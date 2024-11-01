edición general
800.000.000 € defraudados y pérdidas también millonarias tras detectarse una importación ilegal de bicicletas eléctricas chinas

Europa desmantela un fraude masivo de e-bikes chinas: 2.400 contenedores incautados en El Pireo y 800 millones defraudados en aranceles e IVA.

| etiquetas: china , europa , fraude , bicicletas , eléctricas , 800.000.000
koestler #1 koestler
Joder, es mucha pasta, les dará para pagar una campaña en Menéame para blanquear la dictadura y echar mierda sobre Europa, EEUU y demás demicracias?, yo creo que sí, pagarán bien? O cuenquetes de aloz ?? {0x1f35a} {0x1f35a} {0x1f38a}
ElBeaver #3 ElBeaver *
Estos fraudes chinos son buenos, que me los dijeron en MNM
koestler #4 koestler *
#3 Sí, los puestos de empleo que se han perdido y la competencia desleal hundiendo empresas es buena para Europa, eso la hace mas competitiva xD
800.000.000 millones y eso será la punta del Iceberg, así está esta página que da asco leerla.
koestler #2 koestler
Lo que está claro es que en Europa y EEUU están un poco cansados de esto y van a acabar con estos tejemanejes de la dictadura en vias de desarrollo, ya!
