75 intercambios de cachetadas en telenovelas
Recopilación de 75 de los mejores intercambios de cachetadas en telenovelas.
ocio
3 comentarios
relacionadas
#1
Atusateelpelo
Me pico la curiosidad y:
68 entre mujeres (aderezadas de "putita", "zorra", "cuaquiera",...).
4 mujer a hombre.
3 hombra a mujer.
No me lo esperaba, la verdad.
3
K
51
#2
Sammy_Jankis
Hipnótico.
1
K
24
#3
Tx4
Menos de 2 minutos he visto y hay 2 puñetazos...
Arbitro!
0
K
13
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
