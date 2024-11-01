edición general
75 intercambios de cachetadas en telenovelas

75 intercambios de cachetadas en telenovelas  

Recopilación de 75 de los mejores intercambios de cachetadas en telenovelas.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Me pico la curiosidad y:

68 entre mujeres (aderezadas de "putita", "zorra", "cuaquiera",...).
4 mujer a hombre.
3 hombra a mujer.

No me lo esperaba, la verdad.
#2 Sammy_Jankis
Hipnótico.
Tx4 #3 Tx4
Menos de 2 minutos he visto y hay 2 puñetazos...

Arbitro!
