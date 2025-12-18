75 años de la "anexión total" de Vallecas por Madrid capital: "Aquí siempre ha existido una identidad propia"

Cuando Madrid integró este municipio, Vallecas rondaba los 100.000 habitantes y la capital tenía en torno a 1,7 millones. Hoy, setenta y cinco años después, los distritos de Puente y Villa de Vallecas suman más de 350.000 vecinos, cerca del 10 % de la población total de la capital. Si Vallecas fuera hoy un municipio independiente, sería uno de los más poblados de España. Vallecas cuenta con una relevancia a nivel poblacional, geográfico y cultural innegable en la capital, donde sigue existiendo una distinción en el imaginario colectivo.