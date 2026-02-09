edición general
72 instituciones piden a Ayuso que frene el recorte al Círculo de Bellas Artes y pruebe que “la libertad artística no está amenazada en Madrid”

La European Alliance of Academies defiende al centro tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de pasar de una subvención de 250.000 euros a 12.000

