Los 7 expedientes de la CNMC a Endesa son por hidroeléctricas de Huesca, León y Zaragoza y las nucleares de Tarragona

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que tendrán que estudiar los expedientes sancionadores incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dentro de su investigación sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, y ha revelado la ubicación de sus instalaciones. Estas se encuentran en Biescas (Huesca); Ondinas (León); Vandellós (Tarragona); Ascó (Tarragona); Mediano (Huesca); Mequinenza (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona). Los expedientes analizan los dos últimos años, un tiempo en el que