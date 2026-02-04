edición general
50 años del Club Siglo XXI: "No hay nada peor que aquellos que se encierran y no pueden escuchar ni conversar"

Nació en dictadura y se convirtió en referente durante la Transición, pues fue el lugar donde aprendieron a tolerarse y a escucharse aquellos que habían sido enemigos políticos durante décadas. El Club Siglo XXI, fundado en 1969, acogió en 1977 la presentación de un libro de Santiago Carrillo a cargo de Manuel FragaIribarne, quien dijo: "Carrillo y yo nos hemos dicho de todo en la campaña. Es un comunista de pura cepa y, si él me lo permite, de mucho cuidado, por eso interesa oírle".

Y Carrillo respondió: "Reconozco lo que tiene de elogio en boca de mi ilustre presentador, pero, sinceramente, creo que exagera".

Un acto como ese hoy sería censurado o boicoteando por los que se llaman demócratas. :hug:

