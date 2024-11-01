5 formas en que la guerra en Irán afecta al ecosistema de Bitcoin

El conflicto con Irán vuelve a mostrar la forma en que las crisis geopolíticas impactan a Bitcoin y ponen a prueba su resiliencia.La escalada del conflicto entre Irán e Israel, junto con la creciente implicación geopolítica de Estados Unidos y factores económicos regionales, está teniendo efectos que van más allá del ámbito militar y diplomático. Las tensiones internacionales también impactan los mercados financieros descentralizados, y el ecosistema de Bitcoin no es la excepción.