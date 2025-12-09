edición general
3 meneos
62 clics
5 Consejos para reducir el riesgo de desarrollar la Enfermedad de Parkinson

5 Consejos para reducir el riesgo de desarrollar la Enfermedad de Parkinson

Actualmente la Enfermedad de Parkinson crece como enfermedad degenerativa más rápido que el Alzheimer. Para 2021, se ha informado la existencia de casi 12 millones de casos en todo el mundo. Se proyecta que las personas que viven con párkinson superarán los 25 millones para 2050. Esto representa una carga importante para el individuo y la sociedad. Su característica principal es el daño a las neuronas productoras de dopamina en el cerebro, lo que puede causar rigidez muscular, lentitud, problemas de equilibrio y otros trastornos.

| etiquetas: enfermedad de parkinson , dopamina , rigidez muscular
3 0 0 K 70 salud
1 comentarios
3 0 0 K 70 salud
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Morir joven
0 K 11

menéame