edición general
17 meneos
159 clics
Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Opositores, periodistas, abuelas que regalan a sus nietos disfrutar un musical en Madrid, una familia junta en el Bernabeu, una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital, un matrimonio de jubilados que regresaba a casa, un joven cardiólogo con un curriculum brillante, una socióloga cordobesa, un zamorano referente en el mundo del baile latino, un ex jugador del filial del Recre... Son víctimas del accidente de Adamuz que se produjo, por causas que se están investigando, por el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid

| etiquetas: vidas , vagones , tragedia , adamuz , quien
14 3 5 K 138 actualidad
9 comentarios
14 3 5 K 138 actualidad
Ripio #6 Ripio
#5 Peor todavía cuando empiezan a meter la política, como acabas de hacer.

Bochorno puro y vergüenza ajena.
3 K 47
Ripio #2 Ripio
Esto ya es carroñeo puro.
Nauseabundo.
2 K 38
Pertinax #3 Pertinax *
#2 A mi me parecen historias humanas que a nadie tienen por qué molestar. Está tratado con todo el respeto. Es más, emocionan.
3 K 56
Ripio #4 Ripio
#3 A mi me parece una puta mierda carroñera.
Asquerosa y yendo a las emociones primarias.

Gente de Bart ni más ni menos.

A nadie le importa una mierda saber a lo que se dedicaban los muertos.

Una cosa es el debido respeto a las victimas y otra estos circos que montan.
9 K 90
Druidaferal #5 Druidaferal *
#4 me parece bien que te parezca carroña. Eso significa que el mensaje de Pablo Iglesias ha surtido efecto y por fin nos desprendemos de la in cesante tortura de los muertos de la Dana y las residencias de delay y cia. Dios te escuche
2 K -12
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#4 joer tío, pues yo discrepo. Cuando oyes en las noticoas "42 fallecidos" pues dices, qué tragedia...y a otra cosa.
Pero verlos, ver de primera mano quienes están tras la cifras, personas con una vida como tu y yo, que no deberia haber muerto así y que nunca van a volver, despierta la empatía. Si, ya sé que vivimos tiempos oscuros donde todo lo que suene a empatía es denostado o ridiculizado.
0 K 10
#1 rodrig
Descansen en paz.
2 K 34
Druidaferal #7 Druidaferal
lo de irán?
0 K 6
#8 Alves
mira como se colocan los buitres buscando carroña

x.com/jaimeberenguer/status/2014041485528781139
0 K 6

menéame