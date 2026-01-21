Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Opositores, periodistas, abuelas que regalan a sus nietos disfrutar un musical en Madrid, una familia junta en el Bernabeu, una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital, un matrimonio de jubilados que regresaba a casa, un joven cardiólogo con un curriculum brillante, una socióloga cordobesa, un zamorano referente en el mundo del baile latino, un ex jugador del filial del Recre... Son víctimas del accidente de Adamuz que se produjo, por causas que se están investigando, por el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid
| etiquetas: vidas , vagones , tragedia , adamuz , quien
Bochorno puro y vergüenza ajena.
Nauseabundo.
Asquerosa y yendo a las emociones primarias.
Gente de Bart ni más ni menos.
A nadie le importa una mierda saber a lo que se dedicaban los muertos.
Una cosa es el debido respeto a las victimas y otra estos circos que montan.
Pero verlos, ver de primera mano quienes están tras la cifras, personas con una vida como tu y yo, que no deberia haber muerto así y que nunca van a volver, despierta la empatía. Si, ya sé que vivimos tiempos oscuros donde todo lo que suene a empatía es denostado o ridiculizado.
x.com/jaimeberenguer/status/2014041485528781139