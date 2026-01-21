Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Opositores, periodistas, abuelas que regalan a sus nietos disfrutar un musical en Madrid, una familia junta en el Bernabeu, una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital, un matrimonio de jubilados que regresaba a casa, un joven cardiólogo con un curriculum brillante, una socióloga cordobesa, un zamorano referente en el mundo del baile latino, un ex jugador del filial del Recre... Son víctimas del accidente de Adamuz que se produjo, por causas que se están investigando, por el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid