40 veces más probables: un nuevo estudio explica la tragedia de los incendios del verano  

En torno a las tres de la tarde del 10 de agosto de 2025, el humo se elevó sobre las tierras secas de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora. Ese primer hilo gris, casi inocente en apariencia, pronto se convirtió en una condena: las llamas crecieron con voracidad y, apenas unas horas después, cruzaron la frontera hacia León, arrasando cultivos, pastos y arbolado. En un abrir y cerrar de ojos, más de 37 000 hectáreas habían quedado reducidas a un paisaje de ceniza. Arrancaba el mayor incendio de España de todo el siglo XXI.