40 increíbles retratos de Alice Cooper en la década de 1970 (ENG)

Alice Cooper (nacido como Vincent Damon Furnier; 4 de febrero de 1948) es un cantante y compositor estadounidense. Con una carrera de más de cinco décadas, Cooper es conocido por su voz áspera y sus espectáculos teatrales con numerosos accesorios e ilusiones. Periodistas musicales y colegas lo consideran "El Padrino del Shock Rock".

