40 increíbles retratos de Alice Cooper en la década de 1970 (ENG)  

Alice Cooper (nacido como Vincent Damon Furnier; 4 de febrero de 1948) es un cantante y compositor estadounidense. Con una carrera de más de cinco décadas, Cooper es conocido por su voz áspera y sus espectáculos teatrales con numerosos accesorios e ilusiones. Periodistas musicales y colegas lo consideran "El Padrino del Shock Rock".
He's the man behind the mask
And it's out of control.
Oh, Hes back!
The man behind the mask
And he crawled out of his hole... "