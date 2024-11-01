edición general
4 meneos
54 clics
37 años del ...And Justice for All de Metallica: entre la obra maestra, el bodrio y un bajo fantasma...

37 años del ...And Justice for All de Metallica: entre la obra maestra, el bodrio y un bajo fantasma...

En 1988 los Guns N' Roses buscaban la destrucción, pero los Metallica buscaban justicia. Estaban dolidos y cabreados. Habían perdido a su bajista más icónico y necesario. El que sabía de música, armonías y melodías, pero lo habían perdido una noche maldita de 1986 cuando iban en un autobús camino de Copenhague. Eso afectó mucho a la banda y se plasmó en su cuarto disco. Metallica los había matado a todos en 1983, pero ahora lo que querían era justicia para todos. Quizás, lo que necesitaban era justicia para Cliff...

| etiquetas: heavy , música , metal , rock , thrash
4 0 0 K 43 ocio
3 comentarios
4 0 0 K 43 ocio
Barney_77 #1 Barney_77
No es un disco que me emocione, pero tampoco es de los peores. Si que me decepcionó un poco la primera vez que lo escuché, pero a lo largo de los años he aprendido a apreciarlo, aunque fue el principio de un cambio de estilo que les llevó a dejar de ser lo que fueron.
0 K 12
devilinside #2 devilinside
El disco no está mal, pero a mí, como bajista, me decepcionó un poco
0 K 12
#3 Desolate
Es que el disco quedó marcado para siempre por un bajo "fantasma", que se tocó pero que no lo dejaron sonar. Ese detalle fue lo que le dio al disco un sonido particular. Para unos es obra maestra y, para otros, un bodrio...
0 K 6

menéame