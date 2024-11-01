37 años del ...And Justice for All de Metallica: entre la obra maestra, el bodrio y un bajo fantasma...

En 1988 los Guns N' Roses buscaban la destrucción, pero los Metallica buscaban justicia. Estaban dolidos y cabreados. Habían perdido a su bajista más icónico y necesario. El que sabía de música, armonías y melodías, pero lo habían perdido una noche maldita de 1986 cuando iban en un autobús camino de Copenhague. Eso afectó mucho a la banda y se plasmó en su cuarto disco. Metallica los había matado a todos en 1983, pero ahora lo que querían era justicia para todos. Quizás, lo que necesitaban era justicia para Cliff...