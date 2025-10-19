edición general
30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Ya se han celebrado 11 juicios de la trama. Este lunes día 20 comienza el último juicio de una red de corrupción que costó la presidencia a Mariano Rajoy. La Fiscalía pide 77 años de cárcel para Francisco Correa. Hay otra veintena de procesados. Por fin. Este lunes 20 de octubre empieza en la Audiencia Nacional el último juicio del caso Gürtel: una trama de corrupción tan compleja que se tuvo que desgajar en 12 piezas separadas para que los investigadores pudieran atar todas las piezas del puzle. En esta ocasión, los cerebros de la red.........

comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Que raro, en los principales medios de comunicación no se dice nada de esto... :-D :-D :-D :-D
Sandilo #5 Sandilo
#1 Siempre estaré a favor de que se juzgue la corrupción pero lo importante ahora es luchar contra la corrupción vigente, la de Cerdán, Begoña, y Ábalos en su reparto de chistorras y lechugas.
#4 tierramar *
Y ademas del caso Gürtell está pendiente el caso Montoro: que deja muy claro que el Régimen del 78 es una estructura montada para espoliar a los ciudadanos, para el enriquecimiento de unos pocos poderosos. Dejando a los ciudadanos espoliados, incluso provocando muertes, por falta de inversión a beneficio de la población y el país: los cribados de cáncer, la falta de prevención de incendios,.... Régimen 78 = una estructura para robar: Gurtell, caso Montoro, caso Abalos-Koldo, privatizaciones que provocan muertes (sanidad, incendios...)...
camvalf #8 camvalf
#4 Ya se que meter lo del régimen del 78 queda de puta madre para recopilar karma y de paso desviar el foco del PP, pero eso se trata de un ladro afiliado a un partido que lleva por bandera el robo y espolio del país desde cualquier administración que ocupen que se monto un chiringuito aprovechando que era ministro de hacienda para poder repartir lo que pudieran robar con nuevos amiguitos.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Liderada por Francisco Correa, y los abogados, asesores fiscales y testaferros que idearon los tejemanejes de negocios ilegales durante una década (1999-2009) se sentarán en el banquillo por fraude fiscal, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Estamos hablando de 21 acusados, todos del PP.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
Sandilo, tu no estas a favor de nada, solo a que te forren a negativos, que ya te tienen calado a ti a alcama y al nuevo Judío_Bellingham.
#7 tierramar
www.youtube.com/watch?v=kdyebTnp81U&t=204s EL CASO MONTORO PRUEBA QUE EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL está concebido para robar como una auténtica Mafia, sin límites y control, la acción de gobierno en una oligarquía de partidos se dirige inexorablemente al expolio y robo de sus ciudadanos y favorecimiento legislativo de la oligarquía económica, ahora esto es ya una prueba en España. Caso Montoro, Abalos-Koldo, Gürtell, EREs,...
berkut #6 berkut
Trama PP
Judío_Bellingham #3 Judío_Bellingham
17 años qué cojones pasa con la justicia. No quiero ver lo que pase con este gobierno dentro de dos décadas.
