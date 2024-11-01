edición general
6 meneos
49 clics
Las 30 mejores películas sobre la mafia y dónde verlas

Las 30 mejores películas sobre la mafia y dónde verlas

De ‘El padrino’ a ‘Uno de los nuestros’, 30 títulos que desvelaron el oscuro mundo del crimen organizado al gran público.

| etiquetas: 30 , películas , mafia , cine , el padrino
6 0 0 K 70 cultura
2 comentarios
6 0 0 K 70 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno
Muy buena lista si señor
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Todas han pasado ya por los canales gratuitos del TDT, algunas hace muy poco, como el Padrino
0 K 19

menéame