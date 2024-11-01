edición general
La 2Cat elimina un vídeo en el que se omitía el pasado franquista del fundador de Planeta (CAT)

El magacín "L'Altaveu" de la 2Cat dedicó el lunes la sección “Nissagues catalanes” a la familia Lara, fundadora del grupo editorial Planeta. En este repaso la periodista Silvia Taulés omitió el pasado franquista de José Manuel Lara Hernández, fundador de la editorial, y la importancia que tuvo esa vinculación para que pudiera hacer fortuna, lo que ha despertado muchas críticas. A raíz de esto RTVE ha borrado el clip que había publicado en redes.

