La 2Cat elimina un vídeo en el que se omitía el pasado franquista del fundador de Planeta (CAT)

El magacín "L'Altaveu" de la 2Cat dedicó el lunes la sección “Nissagues catalanes” a la familia Lara, fundadora del grupo editorial Planeta. En este repaso la periodista Silvia Taulés omitió el pasado franquista de José Manuel Lara Hernández, fundador de la editorial, y la importancia que tuvo esa vinculación para que pudiera hacer fortuna, lo que ha despertado muchas críticas. A raíz de esto RTVE ha borrado el clip que había publicado en redes.