El 28% de los andaluces ha ido a un especialista privado en el último año: un informe revela la deriva desde 2019

La privatización sanitaria ha aumentado un 32,4% en Andalucía desde 2019, situando a la comunidad en la franja intermedia-alta dentro del mapa nacional, según el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio analiza la evolución de la sanidad en las comunidades autónomas, y revela que Andalucía alcanza 23 puntos sobre un máximo de 34, por encima de la media estatal de 21,3 puntos.