edición general
4 meneos
4 clics
El 28% de los andaluces ha ido a un especialista privado en el último año: un informe revela la deriva desde 2019

El 28% de los andaluces ha ido a un especialista privado en el último año: un informe revela la deriva desde 2019

La privatización sanitaria ha aumentado un 32,4% en Andalucía desde 2019, situando a la comunidad en la franja intermedia-alta dentro del mapa nacional, según el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio analiza la evolución de la sanidad en las comunidades autónomas, y revela que Andalucía alcanza 23 puntos sobre un máximo de 34, por encima de la media estatal de 21,3 puntos.

| etiquetas: aumento , sanidad , privada , 34 % , andalucía
3 1 0 K 42 actualidad
14 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
Spirito #10 Spirito *
#9 Así es. Tendríamos un mes entero para hablar sobre todo ello, seguro.

Es de sentido común.

Es triste la estupidez humana, pero así es.
1 K 18
Spirito #2 Spirito *
Los capitalistas de derecha y ultraderecha necesitan hacer negocio de todo.

Quieren traer el modelo de sanidad de EEUU en donde, si no pagas no tienes derecho a sanidad y/o sanidad de primera, de segunda, de tercera y a la carta dependiendo de lo que pagues.
1 K 18
antesdarle #3 antesdarle *
#2 bueno y aunque pagues, hay peña dedicada solo a tumbar pólizas. El documental Sicko explica perfectamente cómo de perverso es el sistema. Si eres pobre date por jodido aunque lleves años pagando un seguro. Que tuviste la varicela con 12 años y no lo notificaste al contratar el seguro pues te jodes con tu cáncer. Privatizar la sanidad es de las cosas más salvajes que se pueden desear en esta vida, y/o eres rico (de los de verdad). De los que no tienen que trabajar nunca más o es que simplemente eres gilipollas y el problema es que otros se comerán tu malas decisiones al momento de votar.
m.youtube.com/watch?v=YbEQ7acb0IE&pp=ygUFU2lja2_SBwkJ_AkBhyohjO8=
1 K 18
Spirito #4 Spirito
#3 Completamente de acuerdo. Conozco eso y, sí, es tremendo aunque aquí no puedo explicarlo detalladamente porque daría para varios libros.

Pero la derecha y ultraderecha sí lo sabe, y se estudia en sociología y política, y aún así insisten en hacer daño daño a la inmensa mayoría.

Lo triste es que haya trabajadores votando a esa gentuza.
1 K 18
antesdarle #5 antesdarle
#4 totalmente, también creo que el problema es que muchas personas o no son conscientes de lo que cuestan algunos tratamientos o creen que son inmortales y nunca van a enfermar. Pero las personas que quieren privatizar la sanidad no solo me parecen unos imbéciles de manual, si no auténticos irresponsables, egoístas y temerarios. Por eso creo que es necesario que cada vez que uno acude al médico se le mande una factura detallando lo que el estado ha pagado por él. Quizá así nos empezaríamos a…   » ver todo el comentario
1 K 18
Spirito #6 Spirito
#5 Sí, yo también creo que es necesario enviar factura detallada del coste del tratamiento, para que se sepa en verdad para que sirven los impuestos.

Estoy de acuerdo contigo.
1 K 18
antesdarle #9 antesdarle
#6 y me sorprende que es algo que todavía no hemos hecho, la mejor forma de contrarrestar la barbarie y el poco sentido común son los hechos. Lo que cuestan las cosas. alguien que ha visto a un ser querido superar un cáncer y sepa lo que cuesta, no votaría a VOX en su vida. Y ya si es persona de riesgo ni te cuento. Al final solo aprendemos a palos. Pero como siempre esperamos que el estado saldrá en nuestra defensa pues así seguimos.
1 K 18
Torrezzno #7 Torrezzno *
#2 por eso los funcionarios tienen seguro privado. Se luchó mucho y se pagó mucho hace no tantos meses para que lo mantuviesen a través de muface. La ultraderecha
0 K 20
Spirito #8 Spirito
#7 Es una anomalía bastante grave que venimos arrastrando desde hace décadas.
0 K 9
Sandilo #11 Sandilo
#2 No hay ningún modelo USA en España.

En España la sanidad privada se paga además de la seguridad social, no en lugar de la seguridad social por lo tanto esas personas que pagan privada tienen todo el derecho a ir a la pública si así lo desean porque para eso la pagan.
1 K 14
Spirito #12 Spirito
#11 Asi es

Pero la derecha y ultraderecha intentan una y otra vez, poquito a poco, llevarnos al desastroso modelo capitalista de salud, donde lo que impera es el negocio, no la salud.
0 K 9
Sandilo #13 Sandilo *
#12 Nadie ha dicho nunca eso ni siquiera se muestra como opción. Nadie ha planteado ni insinuado que se deje de pagar la SS en pos de un seguro privado.

Eso es un bulo sostenido por la izquierda desde hace décadas.
0 K 7
Spirito #14 Spirito *
#13 Claro que aquí nadie lo ha dicho.

Son más sutiles. Derivan cientos de millones de euros a la privada, a la vez que se llevan mordidas, empobrecen y boicotean a la pública...

Vamos, lo que se está intentando desde hace años allí donde gobierna la derecha y, ahora, derecha y ultraderecha fascista. Privatizar llaman a ese crimen.

Un clásico, un secreto a voces, una estafa capitalista sutil y evidente que todos sabemos.... y tú también.
0 K 9
Fedorito #1 Fedorito
Aun tiene que subir mucho ese 28% para que la Junta empiece a cumplir su objetivo.
0 K 10

menéame