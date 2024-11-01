El 28% de los andaluces ha ido a un especialista privado en el último año: un informe revela la deriva desde 2019

La privatización sanitaria ha aumentado un 32,4% en Andalucía desde 2019, situando a la comunidad en la franja intermedia-alta dentro del mapa nacional, según el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio analiza la evolución de la sanidad en las comunidades autónomas, y revela que Andalucía alcanza 23 puntos sobre un máximo de 34, por encima de la media estatal de 21,3 puntos.
| etiquetas: aumento , sanidad , privada , 34 % , andalucía
Es de sentido común.
Es triste la estupidez humana, pero así es.
Quieren traer el modelo de sanidad de EEUU en donde, si no pagas no tienes derecho a sanidad y/o sanidad de primera, de segunda, de tercera y a la carta dependiendo de lo que pagues.
m.youtube.com/watch?v=YbEQ7acb0IE&pp=ygUFU2lja2_SBwkJ_AkBhyohjO8=
Pero la derecha y ultraderecha sí lo sabe, y se estudia en sociología y política, y aún así insisten en hacer daño daño a la inmensa mayoría.
Lo triste es que haya trabajadores votando a esa gentuza.
Estoy de acuerdo contigo.
En España la sanidad privada se paga además de la seguridad social, no en lugar de la seguridad social por lo tanto esas personas que pagan privada tienen todo el derecho a ir a la pública si así lo desean porque para eso la pagan.
Pero la derecha y ultraderecha intentan una y otra vez, poquito a poco, llevarnos al desastroso modelo capitalista de salud, donde lo que impera es el negocio, no la salud.
Eso es un bulo sostenido por la izquierda desde hace décadas.
Son más sutiles. Derivan cientos de millones de euros a la privada, a la vez que se llevan mordidas, empobrecen y boicotean a la pública...
Vamos, lo que se está intentando desde hace años allí donde gobierna la derecha y, ahora, derecha y ultraderecha fascista. Privatizar llaman a ese crimen.
Un clásico, un secreto a voces, una estafa capitalista sutil y evidente que todos sabemos.... y tú también.