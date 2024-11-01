265.000 km después, la batería LFP del Xiaomi SU7 confirma su baja degradación

Durante años y podríamos decir que aún sigue siendo vigente en la actualidad, una de las grandes dudas alrededor del coche eléctrico ha sido siempre la misma: qué pasa con la batería cuando acumula muchos kilómetros. No en teoría, no en simulaciones de laboratorio, sino en la vida real, con uso diario. Por eso interesa tanto el caso de un propietario del Xiaomi SU7 Pro de tracción trasera con más de 265.000 kilómetros recorridos en apenas 18 meses. La batería, con una capacidad de 94,3 kWh, mantiene un 94,5 % de salud, un resultado que ni su propio dueño esperaba. Haciendo cálculos rápidos, ese kilometraje implicaría alrededor de 500 ciclos completos teóricos...