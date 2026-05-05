El 25% de la electricidad en España ya es solar y beneficia al coche eléctrico

La fotovoltaica ya es la principal fuente eléctrica del país, con más de 5.067 GWh generados y 52.334 MW instalados. Aunque el peso total de renovables bajó ligeramente respecto a otros meses de abril de años anteriores por factores climáticos, el fuerte crecimiento solar impulsa un sistema más barato, estable y sostenible. Esto beneficia directamente al coche eléctrico, que hoy se carga con menor coste y con una huella ambiental mucho más baja, reforzando además la independencia energética de España, que reduce su exposición a crisis