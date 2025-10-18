24 personas trans hospitalizadas tras un intento de suicidio en masa en India

Hasta 24 personas de la comunidad transgénero han sido hospitalizadas tras un intento de suicidio conjunto en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh. Al parecer, habrían ingerido un desinfectante de fenol en la noche del miércoles con la intención de quitarse la vida y están ahora ingresadas en el Hospital Maharaja Yashwantrao. Ha sido detenida una dirigente de la comunidad trans, Sapna Guru, acusada de amenazas y agresiones contra las personas que intentaron suicidarse tras exigir el dinero entregado para una conferencia.