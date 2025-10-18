edición general
24 personas trans hospitalizadas tras un intento de suicidio en masa en India

Hasta 24 personas de la comunidad transgénero han sido hospitalizadas tras un intento de suicidio conjunto en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh. Al parecer, habrían ingerido un desinfectante de fenol en la noche del miércoles con la intención de quitarse la vida y están ahora ingresadas en el Hospital Maharaja Yashwantrao. Ha sido detenida una dirigente de la comunidad trans, Sapna Guru, acusada de amenazas y agresiones contra las personas que intentaron suicidarse tras exigir el dinero entregado para una conferencia.

3 comentarios
capitan__nemo
Un suicidio vicario masivo para dañar a la dirigente trans esa (y han conseguido que la detengan)
iñakiss
El mundo de la india es como he dicho, un mundo, lo más parecido a star wars, imagino que cuando salía tatooine o cualquier planeta en realidad olería y habría mil miserias allí. Pues bien, india es mundo aparte, he ido varias veces a diferentes zonas y es aquello un planeta diferente, para nada mejor, pero sí diferente. El papel de la persona trans allá es algo curioso, cualquiera que haya viajado en trenes por la india en billete barato podrá ver el respeto miedo que se les tiene y el estar considerados como personas místicas aparte pero, imagino, atrapados en un ser despersonalizado.
Apotropeo
Beber desinfectante, pues le han echado huevos
