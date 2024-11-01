“24 horas con la alcaldesa”: Chueca, sin cinturón de seguridad y en la política del 'selfie'

La alcaldesa de Zaragoza (PP) retiró y reeditó su vídeo promocional tras difundirse imágenes en el asiento trasero de un vehículo sin cinturón de seguridad. ZeC y PSOE afean el ejemplo dado desde la Alcaldía. Queda en el aire si la infracción tendrá la misma sanción que el Ayuntamiento impone a la ciudadanía. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), ha difundido este el lunes un vídeo titulado “24 horas con la alcaldesa”, presentado como un recorrido por “un día real” al frente del Ayuntamiento. “Hoy os invito a acompañarme durante un día