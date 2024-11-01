edición general
5 meneos
148 clics
Las 22 mejores series de animación de la historia

Las 22 mejores series de animación de la historia

Las 22 mejores series de animación de la historia. 'Tom y Jerry', 'Dragon Ball', 'Los Simpson', 'Hora de Aventuras' y más clásicos que marcaron un antes y un después

| etiquetas: series , dibujos , animación
5 0 0 K 54 ocio
7 comentarios
5 0 0 K 54 ocio
Kyoko #3 Kyoko
Recomiendo muchisimo una que no esta en la lista, Scavengers’ reign
www.imdb.com/es-es/video/vi2604451609/?playlistId=tt21056886&ref_=
Me gustaria saber lo que se fumaron los diseñadores de ese bizarro mundo extraterrestre
2 K 33
#5 Maikimaik
#3 ¡Me ví un capítulo! Diseñazo. No me gusta mucho ese tipo de locuras, soy bastante mas simplón, pero lo que ví parecía como si intentaran meter el máximo de ideas por minuto. También habría metido alguna del Genndy Tartakovsky ( o algo así se llamaba el tipo)
0 K 11
Bhuvaya #6 Bhuvaya
#3 seriote!! Hace unos meses la vi y al parecer están buscando quién les financia la segunda temporada.
0 K 7
#2 cajadecartonmojada *
Siempre se olvidan de Superjail!, una serie con mejores intros que los Simpsons :-/

youtu.be/zum1AaWSA8k
1 K 23
#1 Maikimaik
Justo estoy revisitando por enésima vez Cowboy Bebop. Qué pedazo de trabajo, sobresaliente en todo.

En el capítulo de Jupiter Jazz, dos de los protas tienen una acalorada conversación en la que prácticamente rompen su asociación, y es una delicia de escena, una discusión de matrimonio mal avenido (me recuerdan a Walter Matthau y Jack Lemon) que dice mucho del tiempo que los personajes han pasado juntos, sin meter un flashback con calzador para explicarte todo.

Cómo echo de menos una serie así, que no te trate como si fueras idiota.
1 K 18
MIrahigos #4 MIrahigos
Buff, como apesta a nostalgia.
0 K 10
#7 Sluagh
Yo,de las modernas añadiría Primal y Undone como de primer nivel, y más por debajo Common side effects y las ultimas series de critical role (The legend of vox machina y The mighty nein).
Y aunque suene discordante, las primeras temporadas de My little pony de Lauren faust.

La verdad es que se hace muy buena animación, seguro que me olvidó de muchas
0 K 6

menéame