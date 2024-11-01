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21 verbos que solo entienden los valencianos

21 verbos que solo entienden los valencianos

¿Nos comboiamos? Una vez que conozcas estos verbos valencianos empezarás a usarlos tú también en tu día a día.

| etiquetas: verbos , valencianos
2 1 0 K 21 valencia
12 comentarios
2 1 0 K 21 valencia
Moderdonia #2 Moderdonia *
Arroz y farlopa o como dicen los valencianos arroz con pollo.

Perdón es una broma. Amunt València.
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skaworld #4 skaworld
#2 Un valenciano de verdad te indicaria que si le pones farlopa no es pollo de verdad, que el pollo pollo es de speed, lo otro es un gramo con cosas.
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Moderdonia #6 Moderdonia *
#4 que su madre sí que sabe cocinar la metanfetamina que se consumía en la ruta del bacalao.

Yo soy más de empanada de bacallau con pasas.
1 K 27
skaworld #9 skaworld
#6 Y que el pollo es el plastiquito donde se guarda, siempre siempre siempre con cierre de pan bimbo, cualquier otra cosa es faltarle al respeto a la noble tradicion politoxicómana valenciana que se esta perdiendo poco a poco.
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#12 DotorMaster
#6 dicen que el que tiene hambre sueña con bollos xD
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
¿Hay valencianos pelirrojos?
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FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame *
Catalanes del sur que se creen especiales por castellanizar verbos
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#10 DotorMaster
#7 bueno, seguramente hay casos, pero ninguno tan sangrante como las "patates" de los catalanes del norte. Ya solo por evitar esa espardenyà vale la pena vivir en el sur xD
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#1 DotorMaster *
Lo pongo en este sub, que aunque es de noticias un poco de culturilla valenciana no le irá mal, y así también se menea el sub. Salu3
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kinnikuman #11 kinnikuman
"30, qui no caga, rebenta"
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
Pues diria que al menos en Zaragoza usamos bastantes
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ombresaco #8 ombresaco
#3 yo he oido mudar y fartar en Asturias, encalar en Andalucía, fardar creo que en casi toda España,
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