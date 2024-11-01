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21 verbos que solo entienden los valencianos
¿Nos comboiamos? Una vez que conozcas estos verbos valencianos empezarás a usarlos tú también en tu día a día.
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:
verbos
,
valencianos
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valencia
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valencia
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#2
Moderdonia
*
Arroz y farlopa o como dicen los valencianos arroz con pollo.
Perdón es una broma. Amunt València.
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#4
skaworld
#2
Un valenciano de verdad te indicaria que si le pones farlopa no es pollo de verdad, que el pollo pollo es de speed, lo otro es un gramo con cosas.
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#6
Moderdonia
*
#4
que su madre sí que sabe cocinar la metanfetamina que se consumía en la ruta del bacalao.
Yo soy más de empanada de bacallau con pasas.
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#9
skaworld
#6
Y que el pollo es el plastiquito donde se guarda, siempre siempre siempre con cierre de pan bimbo, cualquier otra cosa es faltarle al respeto a la noble tradicion politoxicómana valenciana que se esta perdiendo poco a poco.
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#12
DotorMaster
#6
dicen que el que tiene hambre sueña con bollos
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#5
Stathamdepueblo
¿Hay valencianos pelirrojos?
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#7
FueraSionistasdeMeneame
*
Catalanes del sur que se creen especiales por castellanizar verbos
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#10
DotorMaster
#7
bueno, seguramente hay casos, pero ninguno tan sangrante como las "patates" de los catalanes del norte. Ya solo por evitar esa espardenyà vale la pena vivir en el sur
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#1
DotorMaster
*
Lo pongo en este sub, que aunque es de noticias un poco de culturilla valenciana no le irá mal, y así también se menea el sub. Salu3
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#11
kinnikuman
"30, qui no caga, rebenta"
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#3
Don_Pixote
Pues diria que al menos en Zaragoza usamos bastantes
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#8
ombresaco
#3
yo he oido mudar y fartar en Asturias, encalar en Andalucía, fardar creo que en casi toda España,
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Perdón es una broma. Amunt València.
Yo soy más de empanada de bacallau con pasas.