2013: Recortes encubiertos en sanidad: mamografías que no se hacen, tratamientos que no se dan por caros y listas de espera cerradas

Madrid: 7 meses sin mamografías para 30.000 mujeres Hasta 30.000 mujeres madrileñas de edades comprendidas entre los 50 y 69 años, y por tanto incluidas en población de riesgo de cáncer de mama, llevan 7 meses sin poderse hacer las mamografías preventivas. Y todos sabemos que en el combate contra el cáncer unas semanas de más o menos en su diagnóstico y detección son fundamentales para el combate contra la enfermedad.

vicus.
Las autonomías son administración de El Estado, cuando alguna administración no cumple y se abstiene conscientemente de cumplir con sus obligaciones y que como consecuencia de su incumplimiento calculado, cuesta la vida a los ciudadanos, existe el artículo 155, para quitarles las competencias de forma temporal, para resolver el problema y depurar responsabilidades, dicho artículo se aplicó en Catalunya por la nimiedad de poner una papeleta en una urna, en Andalucía la incompetencia calculada para beneficiar a la sanidad privada, está costando vidas, muchísimo más grave que depositar una papeleta en una urna, o eso creo..
NPCMeneaMePersigue
#_5 Cuando hago el envío no aparece hemeroteca, pero bueno que igualmente allí las cosas no se ven. Pero bueno al tema, no desviemos la masacre a las etiquetas de la masacre que para eso estamos.
NPCMeneaMePersigue
Wikileaks: Estados Unidos y Japón lideran la ofensiva contra los tratamientos asequibles contra el cáncer wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html

Rajoy, suspendido en prevención del cáncer de mama: ni hay igualdad ni se invierte en investigación www.meneame.net/story/2015-rajoy-suspendido-prevencion-cancer-mama-ni-

Curioso que esta relación actual con wikileaks, el cancer entonces, hoy en día la haga un random de internet como yo y no otros :roll:
NPCMeneaMePersigue
#1 Entonces los empresarios piden inmigración masiva`para tener mano de obra barata y consumidores www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20240410/empresarios-apoyan

La extrema derecha los ataca para tener salarios bajos. Y luego pa que la gente no se haga muy mayor y tengamos que pagarle la sanidad pues dejamos que se mueran y así liberan viviendas y molestan menos como muestra wikileaks

A ver si esto es el control demográfico :roll:
borre
#1 Poco periodismo de verdad queda, mucho ruido (en base a titulares) y nada de calidad dentro.c
Jakeukalane
#0 hemeroteca. Para eso está el sub
guillersk
Madre mía, que monotema
