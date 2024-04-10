2013: Recortes encubiertos en sanidad: mamografías que no se hacen, tratamientos que no se dan por caros y listas de espera cerradas

Madrid: 7 meses sin mamografías para 30.000 mujeres Hasta 30.000 mujeres madrileñas de edades comprendidas entre los 50 y 69 años, y por tanto incluidas en población de riesgo de cáncer de mama, llevan 7 meses sin poderse hacer las mamografías preventivas. Y todos sabemos que en el combate contra el cáncer unas semanas de más o menos en su diagnóstico y detección son fundamentales para el combate contra la enfermedad.