2013: Recortes encubiertos en sanidad: mamografías que no se hacen, tratamientos que no se dan por caros y listas de espera cerradas

Madrid: 7 meses sin mamografías para 30.000 mujeres Hasta 30.000 mujeres madrileñas de edades comprendidas entre los 50 y 69 años, y por tanto incluidas en población de riesgo de cáncer de mama, llevan 7 meses sin poderse hacer las mamografías preventivas. Y todos sabemos que en el combate contra el cáncer unas semanas de más o menos en su diagnóstico y detección son fundamentales para el combate contra la enfermedad.
| etiquetas: españa , cancer , madrid
Rajoy, suspendido en prevención del cáncer de mama: ni hay igualdad ni se invierte en investigación www.meneame.net/story/2015-rajoy-suspendido-prevencion-cancer-mama-ni-
Curioso que esta relación actual con wikileaks, el cancer entonces, hoy en día la haga un random de internet como yo y no otros
La extrema derecha los ataca para tener salarios bajos. Y luego pa que la gente no se haga muy mayor y tengamos que pagarle la sanidad pues dejamos que se mueran y así liberan viviendas y molestan menos como muestra wikileaks
A ver si esto es el control demográfico