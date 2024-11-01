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Las 20 empresas con mejor reputación del mundo en 2026

Las 20 empresas con mejor reputación del mundo en 2026

Con una puntuación de 78,2 puntos, LEGO lidera en 2026 el ranking de reputación de RepTrak (como ya hiciera el año pasado).

| etiquetas: empresas , reputación , mundo
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1 comentarios
4 1 0 K 44 actualidad
#1 Tiranoc
Desde lego, la verdad es que los videos que suben a youtube se lo curran :troll:
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menéame