2 destellos misteriosos iluminaron la Luna. ¿Qué eran?  

Los dos impactos lunares fueron captados por Daichi Fujii, curador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, Japón, quien mantiene sus telescopios apuntando a la superficie lunar. El jueves, a las 8:33 p. m. hora local, vio un breve estallido luminoso en la oscuridad. Luego, el sábado a las 8:49 p. m., “capté otro destello”, dijo. Si bien estos destellos se produjeron en los días anterior y posterior a Halloween, no se trata de nada espeluznante. Ambos fueron causados por asteroides que chocaron contra la superficie lunar.