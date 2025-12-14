En 1987, un hombre arrojó un cigarrillo a un pozo: lo que descubrió podría alimentar al mundo durante miles de años

En el año 1987, un trabajador en Mali decidió arrojar un cigarrillo dentro de un pozo recién abierto en Mali, pensando que el agua del fondo lo apagaría. Sin embargo, eso no fue exactamente lo que ocurrió. A los pocos segundos de haberlo lanzado, una explosión subterránea generó un enorme estruendo e incluso hizo vibrar el suelo. No hubo que lamentar víctimas, pero se decidió sellar la perforación.[...]Los análisis revelaron que el pozo contenía hidrógeno de alta pureza, un hallazgo sin precedentes que permitió convertirlo en la primera explota