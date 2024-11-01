1966: el año en que el Caballo de Fuego “mordió” la pirámide de población de Japón

La pirámide de población de Japón tiene una característica realmente extraña. En las barras horizontales que representan el número de bebés de uno y otro sexo nacidos en 1966, año 41 de la era Shōwa (1926-1989), se observa un brusco acortamiento. Aquel año hubo en Japón cerca de 1.361.000 nacimientos, unos 500.000 menos que durante el año anterior y el posterior. Y aunque resulte difícil de creer, este hundimiento solo puede achacarse a la decisión consciente tomada por muchas parejas de no procrear ese año, por miedo a una vieja superstición