En 1954, el cómic cambió para siempre con un código que prohibía los vampiros. En 1971, Marvel puso a prueba esa censura con Morbius

La floreciente industria del cómic estadounidense se metió hace ochenta años en el ojo del huracán. Asociaciones de padres, agrupaciones cristianas y diversos grupos de presión empezaron a ver una relación entre la publicación de los cómics y un presunto despunte de la delincuencia juvenil. Lo que empezaron a ser cuatro voces discordantes se amplificaron en poco menos de un lustro en toda una alarma social que puso a los editores de cómics contra la pared con comparecencias ante el congreso de Estados Unidos incluidas.

| etiquetas: monstruos , vampiros , villanos , censura , morbius
1 comentarios
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Único superhéroe, Homelander.
