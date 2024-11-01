edición general
8 meneos
47 clics
A los 18 años, los médicos le dieron tres horas de vida. Jugó a videojuegos en el hospital y ahora tiene un estudio que ingresa 10 millones de dólares al año

A los 18 años, los médicos le dieron tres horas de vida. Jugó a videojuegos en el hospital y ahora tiene un estudio que ingresa 10 millones de dólares al año

En su portfolio, destacan especialmente sus tareas de distribución en Gone Home, To the Moon, Finding Paradise o Slay the Princess – The Pristine Cut; una lista a la que también se añade la colaboración para lanzar el aplaudido Doki Doki Literature Club!, entre otros. Pero lo más interesante de la historia de la compañía no está en los títulos que ha ayudado a estrenar, sino en su propia fundación. Y es que el artífice de todo el proyecto empezó a plantear su entrada en el mundo de las experiencias digitales tras pasar por una etapa sumamente d

| etiquetas: videojuegos
5 3 0 K 131 Videojuegos
4 comentarios
5 3 0 K 131 Videojuegos
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Aunque yo soy OP comento que pongais en duda toda historia que habla de "se le dieron x horas de vida". Son titulares para generar dramatismo y conseguir un impacto emocional.

En la vida real los médicos nunca, repito, NUNCA, damos una fecha de vida. Eso es propio de series y películas. Y, por supuesto, si lo que te quedan son horas de vida dudo que tu estado general te permita jugar a videojuegos.

Nota: lo que sí es habitual es dar una estimación del tipo "está en situación…   » ver todo el comentario
7 K 94
#4 Einwanderer
#1 Pero si la propia noticia dice "Yang sobrevivió, pero invirtió los siguientes dos años de su vida en hospitales. Y, durante esta difícil etapa, se entretuvo tanto con los videojuegos que decidió dedicar su vida a esta afición."
La narrativa de enprendedor hecho a sí mismo y startup que fundó con 1000 dólares sí que es bastante sospechosa.
0 K 7
Andreham #2 Andreham
Pues es una excelente selección de juegos; curiosamente varios de ellos tratan temas sobre precisamente gente en su lecho de muerte (To The Moon, Finding Paradise).

Recomiendo encarecidamente jugar a estos dos, sobretodo a To The Moon, es una peli interactiva (aunque sigue tirando de un guión) en formato RPG y... bueno, te deja tocadito.
2 K 36
#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 Por eso lo subo. Esos juegos son archiconocidos y ahora se entiende por qué tienen esa temática.
1 K 25

menéame