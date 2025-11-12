edición general
16.000 mujeres en situación de explotación sexual en la Comunidad Valenciana

Se calcula que 16.000 mujeres están en situación de explotación sexual en la Comunidad Valenciana, si bien es una realidad difícil de cuantificar y la evolución de la explotación dificulta poder ayudar estas mujeres, incluso poder identificarlas como víctimas. [EN VALENCIANO]

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
16.000 mujeres están en situación de explotación sexual en la Comunidad Valenciana, si bien es una realidad difícil de cuantificar

¿En qué quedamos? ¿No hay hombres que estén en esa situación? ¿Hay víctimas de primera y de segunda?
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Lo primero que dice es "Se calcula" y luego es que es dificil de calcular

pero igual no te gusta la notisia
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 Vamos que se han inventado las cifras.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Entonces de "se calcula" tú entiendes "se lo han inventao"

Como trolleo pfs mejorable eh
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La historia es que viendo que el 55% de los menores de 30 años jamas han tenido pareja sexual y el auge de la extrema derecha e incels esto va a aumentar
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ese es el modelo, mucho postureo que si abolicion, que si pollas en vinagre pero lo que quieren que se desfogue el guiri y camareros baratos y serviciales que vivan en caravanas para que el guiri goze mucho y bien de sus vacaciones.
