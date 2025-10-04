La A-14 de la Ribagorza: la autovía que no lleva a ningún sitio

Crónica... de las grandes chapuzas (1). Se inauguraron 16 kilómetros de una carretera que pretendía conectar Lleida y Francia. Y ahí ha quedado: ahora solo sirve para rodear un absurdo rosario de glorietas conocido como 'Rotondistán' La autovía que debía coser la ciudad de Lleida con Francia se ha convertido en un cliffhanger de la ingeniería. Para los no versados en recursos narrativos, convendría aclarar que «cliffhanger» es un concepto inglés que literalmente significa «colgado de un acantilado». Se acuñó en plena fiebre de los folletines de