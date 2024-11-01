El 14 de febrero de 1869 nació Christopher Latham Sholes

Christopher Latham Sholes nació el 14, de febrero de 1819 en Mooresburgo, en Condado de Montour, Pensilvania . Fue un inventor y político estadounidense, conocido por diseñar la primera máquina de escribir comercial y el teclado "QWERTY" que se usan en la actualidad. En 1845, Sholes estaba trabajando como editor de la Telégrafo Southport, un pequeño periódico en Kenosha. Durante este tiempo, se enteró del supuesto descubrimiento de 3 placas de latón, conocidas como el "Registro de Voree".