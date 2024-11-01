edición general
12 preguntas que muestran la verdad sobre el dinero [ENG]

Los gobiernos crean dinero nuevo cada vez que gastan. Los impuestos retiran dinero de la economía para controlar la inflación. No es una teoría: es cómo funciona el dinero según el Banco de Inglaterra. Entonces, ¿por qué los políticos insisten en que el gobierno puede «quedarse sin dinero»? En este vídeo, comparto 12 preguntas esenciales para desafiar a los políticos cuando niegan la realidad económica, y garantizar que el poder del dinero se utilice para el pueblo, no para unos pocos ricos.

CrudaVerdad
¿Cómo nace el dinero? En teoría si el gobierno mediante minería extraía oro y formaba un lingote, se creaba un recibo en papel de ese lingote. La gente comercia con el recibo sabiendo que había un lingote de oro que lo respaldaba. El problema vino con los políticos y gobernantes:

El que se le subía el poder a la cabeza, enloquecía y empezaba a hacer obras faranoicas o llenarse de lujos y extravagancias.

El que se creía dueño del mundo y empezaba muy costosas campañas militares

El populista consumido por la ideología y empezaba a hacer miles de actos costosos por su pueblo.

Así que empezaron a salir recibos pero sin lingotes de oro que lo respaldan. ¿Resultado? Inflación
