12 preguntas que muestran la verdad sobre el dinero [ENG]  

Los gobiernos crean dinero nuevo cada vez que gastan. Los impuestos retiran dinero de la economía para controlar la inflación. No es una teoría: es cómo funciona el dinero según el Banco de Inglaterra. Entonces, ¿por qué los políticos insisten en que el gobierno puede «quedarse sin dinero»? En este vídeo, comparto 12 preguntas esenciales para desafiar a los políticos cuando niegan la realidad económica, y garantizar que el poder del dinero se utilice para el pueblo, no para unos pocos ricos.
| etiquetas: economía , teoría monetaria moderna
