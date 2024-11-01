Los 113 mejores discos de Heavy Metal y Hard Rock de 2025

En este año que estamos empezando a despedir, volvemos a ofreceros nuestro listado de mejores discos de Heavy Metal de 2025. Entre ellos destacan los nuevos álbumes de CORONER, HELLOWEEN, MESSA, THE HALO EFFECT y PARADISE LOST, ya que los podéis encontrar en más de una selección de nuestros redactores. El número de lanzamientos discográficos dentro de las escenas del Heavy Metal, Metal Extremo, Hard Rock y cualquier género afín que se nos pueda ocurrir en 2025 ha vuelto a ser ingente, inabarcable, por lo que como siempre habrá muchas cosas que