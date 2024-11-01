El 112 de la Generalitat recibió el día de la DANA un aluvión de llamadas que el Gobierno de Mazón ignoró  

La exconsellera Salomé Pradas ha mantenido que esas casi 20.000 comunicaciones nunca llegaron al Cecopi que ella dirigía, y que nadie del 112 –un servicio que es responsabilidad autonómica– les informó del contenido ni de la cantidad de avisos. El mapeo de los incidentes registrados minuto a minuto muestra cómo desde las 15.00h la riada fue barriendo la provincia