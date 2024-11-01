edición general
El 112 de la Generalitat recibió el día de la DANA un aluvión de llamadas que el Gobierno de Mazón ignoró

La exconsellera Salomé Pradas ha mantenido que esas casi 20.000 comunicaciones nunca llegaron al Cecopi que ella dirigía, y que nadie del 112 –un servicio que es responsabilidad autonómica– les informó del contenido ni de la cantidad de avisos. El mapeo de los incidentes registrados minuto a minuto muestra cómo desde las 15.00h la riada fue barriendo la provincia

Vaya pues sí que hay culpables. Pero Juan Roig a los pocos días ya lo tenía claro :roll: sobre la DANA: "No se podía prever", "No hay que buscar culpables" www.meneame.net/story/juan-roig-sobre-dana-no-podia-preveer-no-hay-bus
#1 Que va a decir john el rojo, no querrás que ponga evidencia a los suyos.
Un facha cuya familia en época de franco consiguió que le expropiaran la nave a la competencia para afianzar con estas malas artes su posición carnicera; luego te vienen con el discursito del mérito y del hombre hecho a si mismo desde la nada...
Insisto, no es ese día, se sabía dias antes, no hicieron nada, pero nos centran la atencion en Mazon esa tarde, era días antes, prevenir, el plan estaba activado... pero mira ese día uyuyuyuy! porque como se vea que era de antes y después lo mismo pues se hunde el chiringuito
#2 efectivamente, en los telediarios venían avisando de la dana desde el fin de semana anterior.
#2 No solo se sabia sino que Utiel se inundo a las 14h. y sobre esa hora ya habían 6 muertos..más o menos cuando Mazón salió (antes de irse de Ventorros) diciendo que esto escampa.

Pero ahí sigue y con previsión de seguir siendo el partido más votado.
