11 páginas para bajar subtítulos en español

Encontrar los subtítulos en español perfectos para esa película de cine independiente o el último capítulo de tu serie favorita puede parecer a veces una búsqueda del tesoro. Ya sea para no perderte ningún detalle del diálogo, por accesibilidad o para practicar un idioma, los subtítulos son esenciales. Hemos recopilado las mejores páginas para descargar subtítulos de forma gratuita. (Comparto esto porque varias de la páginas que recomiendan aquí me han resultado útiles)

tul #21 tul
#20 opensubtitles.org la caparon y ya no chusca con bazarr, opensubtitles.com es la que usa la comunidad ahora
tul #8 tul *
#7 no recuerdo el nombre pero es un plugin para el reproductor mpv, aunque si existe para este seguro que existe para otros reproductores
p.d. lo he buscado github.com/joaquintorres/autosubsync-mpv
#9 ombresaco *
#8 pero no deja de ser una pena que las aplicaciones de las grande plataformas no permitan usarlos, indicando que no son oficiales
tul #10 tul
#9 lo que es una pena es que sigais usando la mierda que las grandes plataformas os ponen como cebo teniendo alternativas mucho mejores.
#12 ombresaco
#10 una cosa no quita la otra
tul #13 tul
#12 claro que quita y mucho, te quitas de que te espien y te quitas de las limitaciones que te imponen
#20 ombresaco *
#13 Usar plataformas grandes y que estuviera bien que usaran subtitulos de opensubtitles <-> Usar otras plataformas/emule/torrent/copias_de_seguridad.
cocolisto #15 cocolisto
En Stremio te aparecen todos los subtitulos disponibles y te permite elegir el mejor sincronizado con ajuste fi o incluido . Cuando en alguna peli o serie no aparecen, ya puedes buscar por Internet que tampoco lo vas a encontrar.
#1 ombresaco *
El proceso es:
1. Enconctrar y bajar la película, bajar los subtítulos y cruzar los dedos para que coincidan. Puede haber varios problemas para que no coinidan.
2. No va a funcionar en plataformas tipo netflix, hbo, disney...
3. Desde algunas plataformas tipo plex, emby, jellyfin...que te permiten ver copias de seguridad, hace falta algún plugin para que funcione. Pero el problema de la sincronización va a ser el mismo.
#2 ombresaco *
#1 los problemas pueden ser de offset, de velocidad (menos probable), o de saltos la pelicula es "el montaje del director" y los subtítulos se han hecho con la versión normal, o alguna censurada

Por cierto, listado de películas con subs en esperanto www.opensubtitles.org/es/search/sublanguageid-epo/sort-7/asc-0
skaworld #5 skaworld
#1 #2 El proceso es 1º bajate la peli abrirla con VLC busca automatizada en opensubtitules (donde, pa buscar, te tienes q registrar, es gratis, funciona guay no te cuesta nada)

En VLC tener isntalado el add onn VlcSub q busca en opensubtitles (porque me da igual cuantas webs haya, practicamente todas tienen lo mismo, y todo esta en el catalogo de opensubtitules, si no esta ahi jodido)

Hay 2 maneras de buscar, por hash (q si encuentra, es matcheo 1:1) o por nombre (q es mas a ojo)

A vedces no coincide el sub del todo... pos pa eso tienes el adelantar/retrasar subtitulo en VLC


Bola extra: Si quieres verlo en la tele grande... en Kodi hay tb add ons para subtitulos y pa adelantarlos/retrasarlos
#6 ombresaco
#5 Hay 2 maneras de buscar, por hash (q si encuentra, es matcheo 1:1) cierto, auqnue te puedes perder transcodificaciones (que tienen hash diferente). Por nombre es más intuitivo.

Y adelantar/retrasar en VLC es un poco rollo, no es cómodo, al menos desde la aplicacion de android.

Cierto, además de plex, emby... está Kody... pero la situación es la misma plugin/addon
orangutan #11 orangutan *
#5 #1 A mi con stremio + torrentio ya me los busca automáticamente, no tengo que buscar nada en ningún sitio ni iniciar sesión
#14 ombresaco
#11 y no hay problemas de sincronización?
orangutan #16 orangutan
#14 Nunca me ha pasado, de todas formas muchos torrents ya vienen con subs integrados (tú puedes elegir cual usar)
#17 ombresaco
#16 Como bien dices, muchos mkv's ya los tienen integraados. Pero como se intuye por mi comentario #2, mi interés principal para esos subtítulos es el esperanto. Y no suelen estar el los mkv's, aunque existan, se mueven por bastante menos de 500 descargas/subtítulo, según opensubtitles
pedrobotero #19 pedrobotero
#11 te va bien stremio?, a mi me va como el puto culo tanto en tv como en chromecast, se corta continuamente la pelicula/serie, sin embargo kodi va perfecto
#18 Tensk
#5 El bsplayer te lo hace automáticamente casi siempre, y si no lo hace automáticamente es que posiblemente no haya, aunque puede ser que le haya dado hipo y lo tengas que buscar manualmente. Escoges de la lista (porque puede haber distintas versiones) y hale, "pa'lante".
tul #4 tul
#1 tienes software que te sincroniza los subtitulos con el audio del video automagicamente
#7 ombresaco
#4 Sí? Cuál?
pedrobotero #3 pedrobotero
En Kodi addon elementum para peliculas y series y addon ak4subtitles para los subtitulos de las mismas
