11 páginas para bajar subtítulos en español

Encontrar los subtítulos en español perfectos para esa película de cine independiente o el último capítulo de tu serie favorita puede parecer a veces una búsqueda del tesoro. Ya sea para no perderte ningún detalle del diálogo, por accesibilidad o para practicar un idioma, los subtítulos son esenciales. Hemos recopilado las mejores páginas para descargar subtítulos de forma gratuita. (Comparto esto porque varias de la páginas que recomiendan aquí me han resultado útiles)
p.d. lo he buscado github.com/joaquintorres/autosubsync-mpv
1. Enconctrar y bajar la película, bajar los subtítulos y cruzar los dedos para que coincidan. Puede haber varios problemas para que no coinidan.
2. No va a funcionar en plataformas tipo netflix, hbo, disney...
3. Desde algunas plataformas tipo plex, emby, jellyfin...que te permiten ver copias de seguridad, hace falta algún plugin para que funcione. Pero el problema de la sincronización va a ser el mismo.
Por cierto, listado de películas con subs en esperanto www.opensubtitles.org/es/search/sublanguageid-epo/sort-7/asc-0
En VLC tener isntalado el add onn VlcSub q busca en opensubtitles (porque me da igual cuantas webs haya, practicamente todas tienen lo mismo, y todo esta en el catalogo de opensubtitules, si no esta ahi jodido)
Hay 2 maneras de buscar, por hash (q si encuentra, es matcheo 1:1) o por nombre (q es mas a ojo)
A vedces no coincide el sub del todo... pos pa eso tienes el adelantar/retrasar subtitulo en VLC
Bola extra: Si quieres verlo en la tele grande... en Kodi hay tb add ons para subtitulos y pa adelantarlos/retrasarlos
Y adelantar/retrasar en VLC es un poco rollo, no es cómodo, al menos desde la aplicacion de android.
Cierto, además de plex, emby... está Kody... pero la situación es la misma plugin/addon