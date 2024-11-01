11.000 millones de chips anuales amenazan la producción mundial de coches y sus precios por una disputa entre China y Norteamérica

La industria automotriz mundial enfrenta una nueva amenaza que podría recordar los oscuros meses de la pandemia: una crisis global de semiconductores. En el centro del conflicto se encuentra Nexperia, un fabricante holandés de chips esenciales para los vehículos modernos, ahora atrapado en una escalada comercial entre Estados Unidos y China. Todo comenzó cuando el Departamento de Comercio de EEUU incluyó en diciembre de 2024 a Wingtech Technologies, empresa matriz china de Nexperia, en su lista de entidades sujetas a restricciones comerciales.