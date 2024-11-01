edición general
11.000 millones de chips anuales amenazan la producción mundial de coches y sus precios por una disputa entre China y Norteamérica

La industria automotriz mundial enfrenta una nueva amenaza que podría recordar los oscuros meses de la pandemia: una crisis global de semiconductores. En el centro del conflicto se encuentra Nexperia, un fabricante holandés de chips esenciales para los vehículos modernos, ahora atrapado en una escalada comercial entre Estados Unidos y China. Todo comenzó cuando el Departamento de Comercio de EEUU incluyó en diciembre de 2024 a Wingtech Technologies, empresa matriz china de Nexperia, en su lista de entidades sujetas a restricciones comerciales.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Relacionada: www.meneame.net/story/china-prohibe-nexperia-exportar-tras-intervencio

Estos hablan de coches ... pero ahora hay chips en todas partes y seguramente afecte a más industrias. Aquí no hablamos de high-end como los de NVIDIA si no de los chips que llevan coches, TV, microondas y otros aparatos.

Si ir más lejos, en la anterior crisis de desabatecimiento a mí me tardaron en entregar una cama varios meses (es con motor)
2 K 44
#6 pirat
La gente que ha hecho intentonas con la "casa domótica" ha acabado hasta el gorro, algunos no podían ni salir de casa... ni abrir una ventana.
0 K 8
#2 pirat
No es por nada, pero creo que hay un nicho de mercado de gente que busca un vehículo con menor dependencia electrónica, lo más analógico posible. Sin ostentación, pantallitas ni conectado; simple con pocos botones y cosas que se rompan. Ni elevalunas, como los Toyota que montan en gibraltar para las guerrillas...
0 K 8
#3 Akuandi
#2 no solo en coches. Tb electrodomésticos como microondas q hacen su trabajo con 2 ruletas mecánicas, sin necesidad de dar la hora ni controles táctiles
0 K 6

