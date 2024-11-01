edición general
103 detenciones y 36 laboratorios desmantelados en una operación contra una red de drogas sintéticas

Entre el 12 y el 17 de febrero de 2026, Europol prestó apoyo a las autoridades policiales de Ucrania, Polonia y Moldavia en una operación conjunta contra una red delictiva internacional dedicada a la producción y el tráfico de drogas sintéticas, principalmente catinonas sintéticas como la alfa-PVP. Durante la jornada de acción, la Policía Nacional de Ucrania y la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia llevaron a cabo controles coordinados en aproximadamente 510 lugares.

2 comentarios
joffer #1 joffer
36 laboratorios!!
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Me estoy haciendo viejo...¿Qué es el Alpha-PVP?
