103 detenciones y 36 laboratorios desmantelados en una operación contra una red de drogas sintéticas

Entre el 12 y el 17 de febrero de 2026, Europol prestó apoyo a las autoridades policiales de Ucrania, Polonia y Moldavia en una operación conjunta contra una red delictiva internacional dedicada a la producción y el tráfico de drogas sintéticas, principalmente catinonas sintéticas como la alfa-PVP. Durante la jornada de acción, la Policía Nacional de Ucrania y la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia llevaron a cabo controles coordinados en aproximadamente 510 lugares.