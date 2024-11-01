·
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
Catálogo con 10 000 carteleras de cine, libremente descargables, en alta resolución.
|
etiquetas
:
películas
,
posters
,
carteleras
8 comentarios
relacionadas
#1
fremen11
Gracias!!!!
4
K
55
#2
TripleXXX
Repito lo de
#1
gracias
1
K
17
#3
ElBeaver
prefiero las portadas de revistas pulp
1
K
18
#7
spidey
Ahora el currazo es subirlas a themoviedatabase para que al copiarlas a un servidor con jellyfin, plesk o similares se descarguen automáticamente
1
K
18
#8
angelitoMagno
Mmm, me lo parece a mi, ¿o son todas pelis erotiquillas?
0
K
15
#6
MoñecoTeDrapo
*
De-Scar-Gable , de Cary Grant, y de un montón de actores más...
0
K
11
#4
ElBeaver
Más portadas se pueden encontrar aquí.
pulpcovers.com/wp-content/uploads/2024/10/True-Men-January-1968.jpg
0
K
7
#5
ElBeaver
Una más que les gustaría a los meneantes, ya que es su tema favorito
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
