100.000 euros para una bandera de España gigante en Talavera de la Reina: “Esta ciudad tiene muchísimas prioridades”

El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, invierte 100.000 euros en una bandera de España, mientras no repara la muralla y sufre una plaga de ratas.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
La ciudad con más paro fuera de Andalucía invierte en lo importante.
6 K 81
#3 ombresaco *
#1 En una inversión uno espera un retorno, aunque sea de forma indirecta... esto tiene pinta de gasto
2 K 30
Anfiarao #5 Anfiarao *
Ale, problema solucionado. Ahora los currelas de derechas talaveranos solo tienen que mirar durante 5 minutos varias veces al día la bandera, pensar en blas de lezo y los tercios, y sus problemas se irán solucionando.

Cuantas más veces miren la bandera más rápido se solucionaran sus problemas diarios. Comprarse una camiseta de la cruz de borgoña da puntos extra
5 K 51
mosfet #14 mosfet *
#5 Y no olvides que el tamaño de la bandera y la rapidez con que se curan todos sus males es inversamente proporcional, a más m2 de bandera, menos tiempo duran sus males.
2 K 24
smilo #15 smilo
#5 las ratas (tanto las de la plaga como sus votantes) son patriotas y les gusta mirar la bandera
0 K 11
#6 A_S
"y sufre una plaga de ratas." localizada en el ayuntamiento seguro.
2 K 43
#6 de 2 patas ;)
#6 de 2 patas ;)
0 K 11
karakol #8 karakol
Es importante poner muchas banderas de España, cuanto más grandes mejor, no sea que salgamos a la calle y no recordemos en que país estamos.

Es sorprendente el número de personas que olvidan algo que debería darse por sabido. Gracias a PP y Vox por tan importante servicio público.
1 K 31
ehizabai #2 ehizabai *
"Repara la muralla" como prioridad. Ni que estuvieramos en la edad media. :troll:
1 K 23
Dragstat #7 Dragstat
¿100.000€? ¿Que clase de bandera van a poner?
0 K 20
#13 ombresaco
#7 de las caras, probablemente fabricada por un amigo de un amigo
2 K 37
#9 Hoypuedeserungrandia
Los gastos tienen que ser por orden de prioridad y para los mendrugos de PP+VOX esto es prioritario, para que los talaveranos/as no se hagan preguntas que puedan poner en cuestión el gobierno municipal, la bandera en la que se envuelven los políticos mediocres es su salvavidas.
0 K 8
aupaatu #12 aupaatu
Sera para los ciudadanos que no se han dado cuenta en que pais viven y quien les gobierna
0 K 8
mosfet #11 mosfet
Invertir en infraestructuras, sanidad, educación, es de rojos, ¿ pudiendo invertir en banderas españolas quien quiere más?
0 K 7
#16 Zerjillo
#11 Las banderas son infraestructura. Mierda de infraestructura, para más señas.
0 K 7
#4 Juanjolo
Eso es poco chiqui
0 K 5

