publicadas
en cola
16
meneos
35
clics
100.000 euros para una bandera de España gigante en Talavera de la Reina: “Esta ciudad tiene muchísimas prioridades”
El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, invierte 100.000 euros en una bandera de España, mientras no repara la muralla y sufre una plaga de ratas.
talavera de la reina
bandera
pp
vox
prioridades
politica
16 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Ratoncolorao
La ciudad con más paro fuera de Andalucía invierte en lo importante.
6
K
81
#3
ombresaco
*
#1
En una inversión uno espera un retorno, aunque sea de forma indirecta... esto tiene pinta de gasto
2
K
30
#5
Anfiarao
*
Ale, problema solucionado. Ahora los currelas de derechas talaveranos solo tienen que mirar durante 5 minutos varias veces al día la bandera, pensar en blas de lezo y los tercios, y sus problemas se irán solucionando.
Cuantas más veces miren la bandera más rápido se solucionaran sus problemas diarios. Comprarse una camiseta de la cruz de borgoña da puntos extra
5
K
51
#14
mosfet
*
#5
Y no olvides que el tamaño de la bandera y la rapidez con que se curan todos sus males es inversamente proporcional, a más m2 de bandera, menos tiempo duran sus males.
2
K
24
#15
smilo
#5
las ratas (tanto las de la plaga como sus votantes) son patriotas y les gusta mirar la bandera
0
K
11
#6
A_S
"y sufre una plaga de ratas." localizada en el ayuntamiento seguro.
2
K
43
#10
poyeur
#6
de 2 patas
0
K
11
#8
karakol
Es importante poner muchas banderas de España, cuanto más grandes mejor, no sea que salgamos a la calle y no recordemos en que país estamos.
Es sorprendente el número de personas que olvidan algo que debería darse por sabido. Gracias a PP y Vox por tan importante servicio público.
1
K
31
#2
ehizabai
*
"Repara la muralla" como prioridad. Ni que estuvieramos en la edad media.
1
K
23
#7
Dragstat
¿100.000€? ¿Que clase de bandera van a poner?
0
K
20
#13
ombresaco
#7
de las caras, probablemente fabricada por un amigo de un amigo
2
K
37
#9
Hoypuedeserungrandia
Los gastos tienen que ser por orden de prioridad y para los mendrugos de PP+VOX esto es prioritario, para que los talaveranos/as no se hagan preguntas que puedan poner en cuestión el gobierno municipal, la bandera en la que se envuelven los políticos mediocres es su salvavidas.
0
K
8
#12
aupaatu
Sera para los ciudadanos que no se han dado cuenta en que pais viven y quien les gobierna
0
K
8
#11
mosfet
Invertir en infraestructuras, sanidad, educación, es de rojos, ¿ pudiendo invertir en banderas españolas quien quiere más?
0
K
7
#16
Zerjillo
#11
Las banderas son infraestructura. Mierda de infraestructura, para más señas.
0
K
7
#4
Juanjolo
Eso es poco chiqui
0
K
5
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
