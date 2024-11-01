edición general
10 de septiembre en Francia: Jornada de lucha contra los planes de recortes sociales y el aumento del gasto militar

El 10 de septiembre comienza un nuevo ciclo de movilizaciones contra los planes de recortes sociales y el aumento del gasto militar del neoliberal Macron. Las razones de nuestra indignación El plan Bayrou consiste en: ¡Un año en blanco sin inversión en salarios, pensiones ni servicios públicos! ¡Supresión de 3000 puestos, un funcionario de cada tres no será reemplazado! ¡5 mil millones retirados de la sanidad, el copago para los pacientes se duplica! ¡Supresión de dos días festivos! ¡Seis días de carencia en caso de baja médica! ...

3 comentarios
ur_quan_master
Los franceses saben cortar por lo sano
Marisadoro
L'explosion  media
Macnulti_reencarnado
Aquí habrá que esperar a que gobierne Frijol.
